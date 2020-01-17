تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة بعد اجتماع واشنطن

ثمن الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، التوافق حول أطر عامة في ملف سد النهضة، خلال المفاوضات التي أجريت في واشنطن، معقبا: "مكسب، وخطوة للأمام في ملف المفاوضات".



وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن هناك اجتماع آخر بشأن ملف السد، يوم 28 و29 يناير، وأنه خلال هذا الاجتماع، سيتم التناقش حول الإطار العام بشكل أكثر تفصيلا.



وأوضح أنه تقرر الاتفاق على أن يكون التشغيل في إطار تعاوني بين الدول الثلاث، وأن كل الأنهار المشتركة تحتكم إلى إدارة تعاونية.