Advertisements
Advertisements
Advertisements

تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة بعد اجتماع واشنطن

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:53 ص
Advertisements
السد
السد
هدى عبدالرازق
Advertisements

ثمن الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، التوافق حول أطر عامة في ملف سد النهضة، خلال المفاوضات التي أجريت في واشنطن، معقبا: "مكسب، وخطوة للأمام في ملف المفاوضات".

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن هناك اجتماع آخر بشأن ملف السد، يوم 28 و29 يناير، وأنه خلال هذا الاجتماع، سيتم التناقش حول الإطار العام بشكل أكثر تفصيلا.

وأوضح أنه تقرر الاتفاق على أن يكون التشغيل في إطار تعاوني بين الدول الثلاث، وأن كل الأنهار المشتركة تحتكم إلى إدارة تعاونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة سد النهضة اجتماع سد النهضة أزمة سد النهضة

أخبار تهمك

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 11 ساعة

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ ساعة

وفاة نجم المسلسل الشهير "العشق الممنوع"

منذ أقل من ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 22 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

01:18 ص

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

03:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status