محافظ جنوب سيناء عن مهرجان شرم الشيخ التراثي: حدث تاريخي



وأشار إلى أن الشعب المصري لابد أن يفخر بعود شرم الشيخ إلى عهدها، معقبا: "أخبار سارة للسياحة هذا العام بإذن الله".





قال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مهرجان شرم الشيخ التراثي، قائلًا: "هذا حدث تاريخي لن يتكرر كثيرًا، في ظل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي".وتابع "فودة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن الإمارات لها خبرة خبيرة في تنظيم مثل هذه المعارض، وهناك مبادرة من الإمارات لإعداد 6 مهرجانات في شرم الشيخ لإحياء التراث العربي.ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن تنظيم هذا المهرجات خطط بصورة كبيرة، معقبًا: "في 5 طائرات جاءت من الإمارات تحمل جمال وخيام، الموضوع كبير، والإمارات أعطت لنا 200 جهاز راكب آلاى للمنع التشوهات العمو الفقري أثناء ركوب الجمال".