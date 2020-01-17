Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ جنوب سيناء عن مهرجان شرم الشيخ التراثي: حدث تاريخي

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:56 ص
Advertisements
جانب من المهرجان
جانب من المهرجان
كساب أحمد
Advertisements
قال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مهرجان شرم الشيخ التراثي، قائلًا: "هذا حدث تاريخي لن يتكرر كثيرًا، في ظل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي".

وتابع "فودة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن الإمارات لها خبرة خبيرة في تنظيم مثل هذه المعارض، وهناك مبادرة من الإمارات لإعداد 6 مهرجانات في شرم الشيخ لإحياء التراث العربي.

ولفت  محافظ جنوب سيناء إلى أن تنظيم هذا المهرجات خطط بصورة كبيرة، معقبًا: "في 5 طائرات جاءت من الإمارات تحمل جمال وخيام، الموضوع كبير، والإمارات أعطت لنا 200 جهاز راكب آلاى للمنع التشوهات العمو الفقري أثناء ركوب الجمال".

وأشار إلى أن الشعب المصري لابد أن يفخر بعود شرم الشيخ إلى عهدها، معقبا: "أخبار سارة للسياحة هذا العام بإذن الله".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجان شرم الشيخ التراثي محافظ جنبوب سيناء أخبار

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف طقس اليوم الجمعة.. وتحذر من الضباب

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 17 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 8 ساعات

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ حوالي 8 ساعات

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 13 ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: قاعة المؤتمرات ستكون هرم رابع لـ مصر

محافظ جنوب سيناء: رئيس مدينة شرم الشيخ هو الجندي المجهول في تنظيم منتدى شباب العالم

محافظ جنوب سيناء: "الرئيس السيسي خير داعم لنا.. وشرم الشيخ وصلت للعالمية"

للسنة الثانية على التوالي.. دهب و شرم الشيخ يشهدان فعاليات مهرجان "سيناء آمنة ٢" (صور)

بدء توافد الوفود على حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

محافظ جنوب سيناء: تكلفة مهرجان الهجن وصلت لـ100 مليون جنيه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

03:48 ص

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

02:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status