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الأهلي يُحلق في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ13
الجمعة 17/يناير/2020 - 12:44 ص
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علاء خليف
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حافظ فريق الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي، بعدما اختتمت منافسات الجولة الثالثة عشر من البطولة المحلية مساء الخميس 16 يناير 2020، حيث اقيمت مباراتين في ختام الجولة، بين المصري وأسوان وانتهت بالتعادل 2-2، كما تعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله.
ويعتلي فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، حصدها من 11 انتصارا متتاليًا في البطولة المحلية آخرها كان على حساب فريق طنطا بالفوز عليه بنتيجة 5-0، وسجل لاعبي المارد الأحمر 33 هدفًا في مباريات الدوري هذا الموسم، بينما استقبلت شباك الفريق هدفين فقط.
يأتي فريق المقاولون العرب بالمركز الثاني في ترتيب الدوري العام، برصيد 29 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، وسجل 18 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 أهداف، ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 12 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراتين، وسجل 17 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف.
ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي 2019 - 2020:-
• الأهلي (33 نقطة): 11 مباراة / 11 فوز / سجل 33 هدفًا / استقبل هدفين
• المقاولون (29 نقطة): 13 مباراة / 9 فوز / 2 تعادل / 2 هزيمة / سجل 18 / استقبل 8
• الزمالك (24 نقطة): 12 مباراة / 7 فوز / 3 تعادل / 2 هزيمة / سجل 17 / استقبل 9
• الاتحاد (22 نقطة): 13 مباراة / 6 فوز / 4 تعادل / 3 هزيمة / سجل 13 / استقبل 11
• بيراميدز (20 نقطة): 13 مباراة / 5 فوز / 5 تعادل / 3 هزيمة / سجل 19 / استقبل 15
• حرس الحدود (18 نقطة): 13 مباراة / 4 فوز/6 تعادل/ 3 هزيمة / سجل 11/استقبل 8
• سموحة (18 نقطة): 13 مباراة/ 4 فوز / 6 تعادل/ 3 هزيمة/ سجل 11/ استقبل 8
•الانتاج (18 نقطة):13 مباراة/ 4 فوز / 6 تعادل / 3 هزيمة / سجل 11/ استقبل 11
• انبي (17 نقطة): 13 مباراة / 4 فوز / 5 تعادل / 4 هزيمة/ سجل 14 / استقبل 15
• الإسماعيلي (17 نقطة): 13 مباراة / 5 فوز/2 تعادل/ 6 هزيمة / سجل 9 / استقبل 13
• المصري (16نقطة): 12 مباراة/4 فوز/4 تعادل / 4 هزيمة/ سجل 13/ استقبل 11
• الجونة (12نقطة): 13 مباراة/ 3 فوز/ 3 تعادل/ 7 هزيمة/ سجل 9/ استقبل 19
• المقاصة (11نقطة): 13 مباراة / 2فوز/ 5 تعادل / 6 هزيمة / سجل 14/ استقبل 20
• طلائع الجيش (11 نقطة): 13 مباراة / 2فوز/ 5 تعادل / 6 هزيمة / سجل 12/ استقبل 18
• نادي مصر (11 نقطة): 13 مباراة / 2فوز/ 5 تعادل / 6 هزيمة / سجل 9/ استقبل 18
• وادي دجلة (10 نقطة): 13 مباراة / 2فوز/ 4 تعادل / 7 هزيمة / سجل 13/ استقبل 21
• طنطا (10 نقطة): 13 مباراة / 1فوز/ 7 تعادل / 5 هزيمة / سجل 11/ استقبل 19
• أسوان (9 نقطة): 13 مباراة / 1 فوز/ 6 تعادل / 6 هزيمة / سجل 13/ استقبل 22
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