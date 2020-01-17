بالأرقام.. عبد الله السعيد يُرافق العظماء الثمانية في قائمة نادي المائة بالدوري المصري



انضم عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي لقائمة نادي المائة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما سجل هدف فريقه في شباك الاتحاد السكندري خلال ال

مباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من البطولة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.





وجاء هدف "السعيد" بالدقيقة 14 بعدما أرسل كرة عرضية من ركلة ركنية في تجاه المرمي مباشرة، وحاول عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري أبعاد الكرة بقبضة يده لكنها غيرت مسارها وسكنت في الشباك، واحتسب حكم المباراة إبراهيم نور الدين الهدف لنجم بيراميدز ليمنحه بطاقة عضوية نادي المائة بالدوري.





100 هدف لـ "عبد الله السعيد" مع 3 أندية مختلفة



جاءت أهداف "السعيد" المائة في بطولة الدوري المصري الممتاز بقميص 3 أندية مختلفة، حيث سجل 50 هدفًا بقميص الأهلي، و36 هدفًا بقميص الإسماعيلي، بينما أكمل الـ 100 هدف مع بيراميدز بعدما سجل بقميص الفريق 14 هدف خلال مباريات الدوري.





وسجل عبد الله السعيد أهدافه الـ100 في الدوري العام خلال 15 موسم متتالي، بداية من موسم 2004 / 2005 وحتي الموسم الحالي، ويعتبر موسم 2015 / 2016 الأكثر تهديفًا لـ"السعيد" بالمسابقة المحلية حيث سجل 11 هدفًا.





ورفع نجم الأهلي السابق رصيد أهدافه بالدوري الممتاز بالموسم الحالي لـ 10 أهداف يتصدر بها قائمة هدافي البطولة، متفوقا على محمد شريف لاعب انبي والذي سجل 7 أهداف، وحسام حسن مهاجم سموحة صاحب الـ6 أهداف.





أعضاء نادي "المائة" بعد دخول "السعيد"



يضم نادي المائة من اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري الممتاز 9 لاعبين بعد انضمام "السعيد" عقب هدفه في شباك الاتحاد السكندري وهم: