السيطرة على حريق في مصنع أخشاب بالجيزة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية الأولى فى مدينة السادس من أكتوبر دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



وتلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أخشاب في مدينة السادس من أكتوبر، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، وتم إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.