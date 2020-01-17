بسمة وهبة تستعين بـ تحقيق الفجر.. وتؤكد: قضية أمن قومي

ناقشت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، ملف كتب الأرصفة، التي تحتوي على أفكار مغلوطة، تؤثر بالسلب على فكر شبابنا وأطفالنا.



واستشهدت "وهبة"، بالتحقيق الذي أجرته الصحفية بجريدة الفجر نهى وجيه عن حضانات إسلامية يشرف عليها متطرفين، ويدرسون للأطفال مناهج متطرفة تشجع على العنف والتكفير، معقبة: "نحن أمام قضية أمن قومي".



وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، "إحنا بينا شياطين بيبعوا وصفة لشبابنا لجعلهم ذو فكر متطرف"، مشددة على ضرورة التحرك لانقاذ أولادنا من هذا الفكر، معتبرة أن تلك الكتب أولى الخطوات لصناعة إرهابي، معقبة: "عقول ولادنا بتتسرق قدامنا".

