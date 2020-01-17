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"المرشدين السياحيين": 13 مليون سائح إيطالي زاروا مصر في 2019

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:46 ص
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سياح إيطاليين
سياح إيطاليين
أمنية فوزي
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قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن 13 مليون سائح إيطالي زاروا مصر في عام 2019، حيث سجلوا زيادة بنسبة 40%.

وأضاف "النحلة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن هذا الرقم كبير جدًا، ومؤشر رائع جدًا للقطاع السياحي.

وأوضح نقيب المرشدين السياحيين، أنه لولا جهود القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية لم تتطور السياحة المصرية بهذا الشكل.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع الفريق محمد أحمد أحمد زكي، وكافة القادة في القوات المسلحة على مناورة قادرة 2020، وافتتاح قاعدة برنيس، مؤكدًا أنها فخر لكل مصري.
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