تعرّف على أرقام بني سويف في الموسم الماضي والحالي بالقسم الثاني

أيام قليلة على بداية مباريات الدور الثانى بالمجموعة الاولى بدورى القسم الثانى والذى يشهد حالة من الترقب والاهتمام خاصة فى ظل الصراع الكبير على انتزاع بطاقة الصعود والذى يشهد منافسة كبرى بين اندية البنك الاهلى وبنى سويف والالمونيوم وشبان قنا وتليفونات بنى سويف .



ويرصد " الفجر الرياضى " مقارنة رقمية لفريق بنى سويف خاصة فى ظل وجوده ضمن أهم المنافسين بهذا الموسم للصعود للدورى الممتاز بعد ان كان قريبا من تحقيق الحلم بالموسم الماضى بصراعه مع اسوان الرياضى الذى انتهى لصالح الفريق الاسوانى مع اختلاف عدد فرق المجموعة والذى تقلص لعدد 12 فريق بدلا من 14 بالموسم الماضي .



بنى سويف بعد نهاية الدور الاول الموسم الماضي



احتل بنى سويف المركز الاول بنهاية الدور الاول برصيد 29 نقطة بفارق الاهداف عن نظيره اسوان الرياضى وقاد الفريق جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا ووائل حبيب مديرا للكرة وياسر رجب واحمد السادات ومصطفى عبد العال مدربين ونبيل شعبان مدرب حراس مرمى وحاتم الشرقاوى وحسام جابر جهاز طبي واحمد ماهر ومحمد ابو السعود جهاز ادارى وعلى جاد مسؤل قيد واحمد سيف مشرفا على الكرة .



وضم الفريق حينها تدعيمات جديدة تمثلت فى ( محمود عاطف ومعتز محروس ومحمود محمد حسانين وعرفة شعبان ومحمد على صادق ومحمد عوض الله وشريف حافظ ومحمد عبدالحفيظ ومصطفى عبدالستار وكريم أشرف وكريم مانش ).



وخلال 13 مباراة بالدور الاول نجح الفريق فى تحقيق فوز فى 8 مباريات امام فرق ( المنيا وتليفونات بنى سويف والاعلاميين والالمونيوم وطهطا وديروط والفيوم والوليدية ) وتعادل الفريق فى 5 مباريات امام ( ملوى واسوان وسوهاج والنصر للتعدين وتحرير اسوان ) ولم ينال الفريق اى هزيمة بالدور الاول .

ونجح لاعبي بنى سويف فى احراز 27 هدف فيما تلقت شباك الفريق 10 اهداف وتمثل اهم لاعبيه فى كريم شرف والذى احرز 10 اهداف فيما احرز محمد على صادق 5 اهداف .



بنى سويف بعد نهاية الدور الاول للموسم الحالي



أنهى بنى سويف الدور الاول بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالمركز الثانى برصيد 23 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن البنك الأهلى المتصدر .

بنى سويف بدأ الموسم الحالى بجهاز فنى جديد مكون من حسن موسي مديرا فنيا وياسر التونى مديرا للكرة وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .



وضم الفريق كلا من محمود جمال وأحمد الامور وحسام البدرى وكمال البدوى وهارون اسماعيل وعاطف محمد ومحمود مكى ومحمد ميخا ونصر رمضان ومحمد عبد الجواد وأحمد عبد الرازق ومحمود بكرى ومصطفى صلاح " بلية "والافريقى ليتشا، فيما جاء ضم الثنائى بلال سالم وكريم محفوظ لمدة موسم على سبيل الإعارة.



وخلال 11 مباراة بالدور الأول نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى 7 مباريات أمام ( شبان قنا وسوهاج والمنيا والاعلاميين والفيوم وطهطا ) فيما تعادل الفريق مع بترو أسيوط وتليفونات بنى سويف، بدون أهداف، وخسر من الألومنيوم والبنك الأهلى .



وتمثلت نتائج بنى سويف خلال 11 مباراة بالدور الاول، للموسم الحالي كالتالى:



حقق الفريق الفوز فى 7 مباريات تمثلت فى الفوز أمام شبان قنا بنتيجة 0/4 وأمام سوهاج بهدف نظيف وأمام المنيا بهدفين نظيفين وامام الإعلاميين بنتيجة 1/2 وامام ديروط 1/2 وأمام الفيوم بهدف نظيف وأمام طهطا بنتيجة 0/2 .



فيما تعادل سلبيا الفريق السويفى بمباراتين أمام بترول اسيوط وتليفونات بنى سويف، وخسر الفريق السويفى مباراتين أمام الالمونيوم بهدف نظيف وكذلك أمام البنك الأهلى.





وخلال 11 مباراة سجل لاعبي بنى سويف 14 هدف فيما استقبلت شباك الفريق 4 أهداف.



وجاء ترتيب هدافي الفريق كالتالى :



1- كريم أشرف 3 اهداف

2- مصطفى بلية " هدفين "

3- محمود بكرى " هدفين "

4- محمود مكى " هدفين "

5- بلال سالم " هدف"

6- حسام عيسى " هدف"

7- معتز محروس " هدف"

8- على محمد على " هدف "

9- حسام البدرى " هدف "