توفيق عكاشة: العرب يعيشون أحلك فترات تاريخهم

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، العزاء للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، مؤكدا أن وفاة "قابوس" كان خبر مؤسفا، متمنيا للسلطان هيثم بن طارق التوفيق في توليه زمام الأمور في عمان.



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الأمة العربية تعيش أحلك فتراتها عبر تاريخها، موضحا أن الله هو من جعلنا أبناء عمومة لبني إسرائيل، لافتا إلى أن كل الأنبياء جاءوا من بين إسرائيل عدا سيدنا محمد خاتم الأنبياء.



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، أن العرب استطاعوا أن يحققوا انجازات بعد عصر الخلفاء الراشدين، منوها بأن تحمتس ثالث أحد أعظم ملوك الأرض حتى هذه اللحظة.

