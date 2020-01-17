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7 مواجهات نارية في الجولة المقبلة من الدوري المصري

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:10 ص
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ارشيفية
ارشيفية
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة المصرية مباريات الدوري المصري لهذا الموسم والتي مازال يواصل فيها الأهلي تصدره لجدول الدوري برصيد 33 نقطة، حيث فاز في الجولة الماضية على طنطا بخماسية نظيفة.

 في حين فاز الزمالك على الجونة بثنائية نظيفة وتعادل براميدز مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما وتعادل أيضًا المصري مع أسوان بهدفين لكل منهما. 

ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات الجولة المقبلة من الدوري المصري لهذا الموسم .

* السبت 18 يناير 2020 :
- إنبي ونادي مصر الساعة الثانية والنصف ظهراًً
- الإنتاج الحربي وحرس الحدود الساعة الخامسة مساءً
- سموحة والإسماعيلي الساعة السابعة والنصف مساءً

* الأحد 18 يناير 2020 :
- المقاولون العرب والأهلي الساعة السابعة والنصف مساءً

* الإثنين 19 يناير 2020 :
- أسوان ووادي دجلة الساعة الثانية والنصف ظهراًً
- طلائع الجيش والاتحاد السكندري الساعة الخامسة مساءً
- الزمالك والمصري الساعة السابعة والنصف مساءً
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