سيراميكا يفقد جهود قوته الدفاعية أمام الداخلية



يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، جهود المدافع خالد الحسيني، في بداية منافسات الدور الثاني، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.



ويغيب الحسيني، عن القائمة المرشحة، لمباراة الداخلية، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام جمهورية شبين، في ختام منافسات الدور الأول، للموسم الحالي.



ويعد اللاعب من مواليد 1992، ولعب من قبل في الزمالك، وشربين، والرجاء، والمنصورة، القناة، قبل التوقيع لنادي سيراميكا في بداية الموسم الحالي.



وشارك خالد الحسيني في جميع مباريات سيراميكا، بالدور الأول، ويعد من العناصر الهامة لدى هيثم شعبان المدير الفني للمتصدر.



ويتصدر فريق سيراميكا قمة المجموعة الثانية، للقسم الثاني في الدور الأول برصيد 27، حيث خاض، 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات ، ولم يلتقي أى هزيمة، سجل لاعبيه 16 هدف عن طريق شادى حسين هداف المجموعة برصيد 6 أهداف، يليه أحمد غنيم برصيد 4 أهداف وهدفين لكلا من عبد الله بيكا ومحمد جمال وهدف لـ محمد سانيه وعاشور الأدهم، وسكنت شباكه 5 أهداف.





يقدم "الفجر الرياضي" مباريات سيراميكا في الدور الثاني.



1- الداخلية مع سيراميكا

2-سيراميكا مع النصر

3- سيراميكا مع بتروجت

4- الزرقا مع سيراميكا

5- سيراميكا مع القناة

6- الترسانة مع سيراميكا

7- سيرميكا مع كوكاكولا

8- منتخب السويس مع سيراميكا

9- سيراميكا مع النجوم

10- المريخ مع سيراميكا

11- سيراميكا مع شبين







