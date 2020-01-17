تامر أمين عن تدخل "أردوغان" في ليبيا: نطاعة سياسية (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن تدخل تركيا في الأزمة الليبية ليس له محل من الإعراب، معقبًا: "تدخل أنقرة في ليبيا نطاعة وبجاحة سياسية".



ولفت "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن ليبيا لا يوجد فيها صراع أو حرب أهلية، والأمر يتخلص في وجود مليشيات خارج إطار القانون تفرض سيطرتها على العاصمة طرابلس، وهذا الأمر لا تقبله أي دولة متقدمة مثل ألمانيا أو أمريكا.



ولفت إلى أن البرلمان الليبي المنتحب من الشعب الليبي، والجيش الوطني يعملان على تطهير ليبيا من المليشيات، لكي تعود ليبيا دولة مؤثر، معقبًا: "فين المشكلة، ينفع خليفة حفتر والجيش الوطني يتساوى بالمرتزقة والمليشيات".

