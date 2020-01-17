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شاهد.. أول تصوير جوي لكباري مصر الجديدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:15 ص
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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
أمنية فوزي
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عرض برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء الخميس، مقطع فيديو، يرصد أول تصوير جوي لكباري مصر الجديدة.

وقال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك تطوير طبير يحدث في مصر في الطرق، والكباري، والتوسعة، ورفع الكفاءة، موضحًا أن الهدف من التطوير هو السيولة المروية والقضاء على التكدسات.
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