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المكسيك: سنمنع قافلة المهاجرين في طريقها للولايات المتحدة من هندوراس

الخميس 16/يناير/2020 - 11:33 م
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القافلة
القافلة
ترجمة - منة الشريف
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قالت المكسيك: إنها ستمنع مئات المهاجرين معظمهم من هندوراس الذين يأملون في الوصول إلى الولايات المتحدة؛ حيث يواصل المسؤولون هناك قمع عدد المهاجرين وسط ضغوط من إدارة ترامب.

وذكرت وزارة الداخلية المكسيكية، أنها لن تمنح تأشيرات سياحية وستتحقق من حالة كل مهاجر، لكنها ترحب بالمهتمين بالبقاء هناك.

وقال وزير الداخلية المكسيكي أولغا سانشيز كورديرو، الذي حذر من أن المهاجرين سيواجهون عمليات خاصة ووكلاء هجرة، إن المكسيك ليست مجرد بلد عبور، وليس لدينا بأي حال تأشيرات عبور أو ممر آمن.

وأبلغت الصحفيين أن حوالي 600 مهاجر غادروا هندوراس يوم الأربعاء الماضي؛ حيث قال الرئيس الغواتيمالي أليخاندرو جياماتي: إن وزير الشؤون الخارجية في المكسيك مارسيلو إبرارد أخبره أن المكسيك لن تسمح لقافلة مهاجرة بالمرور "وستبذل قصارى جهدها لإيقاف المجموعة".

كما أطلقت سلطات هندوراس،في وقت سابق من اليوم، الغاز المسيل للدموع بعد أن حاول الناس عبور الحدود إلى غواتيمالا دون المرور عبر الشيكات.

وانطلق العديد من المهاجرين يوم الأربعاء الماضي، من سان بيدرو سولا في هندوراس، واحدة من أكثر مدن أمريكا الوسطى عنفاً، على أمل تشكيل قافلة مماثلة لتلك التي طغت على عملاء الحدود الأمريكية في عام 2018.

ومالت قوافل لجذب المهاجرين بموارد أقل على سبيل المثال لا تكفي أموالًا لدفع مهرب، وتوفر مستوىً أكبر من الأمن من السفر بمفردك أو في مجموعات صغيرة.

كما أنضم والتر مارتينيز البالغ من العمر 18 عامًا، إلى المجموعة في سان بيدرو سولا، معتبراً أنه سيكون هناك أمان بالأرقام، حيث دفعت عائلته مهربًا عندما هاجر بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

ولقد ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زعماء أمريكا الوسطى لوقف تدفق المهاجرين قبل وصولهم إلى الحدود الأمريكية المكسيكية، حيث يتقدم كثيرون بطلب لجوء.

وفي بلدة موراليس الغواتيمالية، كانت السلطات تتحقق من الوثائق عند أحد حواجز الطرق وكان ضباط الشرطة يرافقهم أربعة عملاء من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

كما نشرت وزارة الأمن الداخلي العشرات من العملاء للعمل "كمستشارين" للشرطة الوطنية ومسؤولي الهجرة هناك.

ولقد جعل ترامب أمن الحدود أولوية قصوى، وكان مسؤولو الحدود غارقين في عام 2018 عندما شكل الآلاف من المهاجرين قوافل للفرار من الفقر المدقع والعنف في بلدانهم. في محاولة للحصول على مساعدة من بلدان أخرى، وخاصة المكسيك، هدد بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية.

وردًا على ذلك، وسعت المكسيك برنامج بروتوكولات حماية المهاجرين في الولايات المتحدة، والمعروف باسم "لا يزال في المكسيك"، مما أدى إلى انتظار 55000 طالب لجوء لقضاياهم في المكسيك، نشرت البلاد حرسها الوطني للمساعدة في منع المهاجرين من الخروج.

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