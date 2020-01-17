Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ كفر الشيخ يحذر طبيبة: "قولي الحقيقة علشان هافتش"

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:18 ص
Advertisements
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
هدى عبدالرازق
Advertisements
قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجوله مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بالمحافظة، مساء الخميس، في إحدى الوحدة الصحية لقرية شباس عمير في المحافظة.

وسأل محافظ كفر الشيخ، إحدى الطبيبات بصيدلة الوحدة الصحية عن النواقص في الأدوية، قائلا: "إيه النواقص عندك وخدي بالك إني هفتش.. فعايز إجابة صادقة"، وطالبها أن يتفقد دفتر إجمالي العهدة من الأدوية.

وعندما ظهر القلق على الطبيبة، عقب محافظ كفر الشيخ: "متتلبخيش يا فندم، دوري وهرجعلك تاني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ كفر الشيخ توك شو أخبار

أخبار تهمك

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 17 ساعة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 8 ساعات

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

7 مواجهات نارية في الجولة المقبلة من الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة قلين تحيل 26 طبيباً وعاملاً بالحدات الصحية للتحقيق (صور)

ندب "بسطويسي" مديراً لجمعية "شباس عمير" الزراعية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يحيل موظفين بمدرستين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

إحالة 96 موظفاً بقرية شباس عمير بقلين للتحقيق في كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يعلن تطوير 10 مكاتب تموين كمراكز خدمة عملاء مميزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

09:24 م

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

10:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status