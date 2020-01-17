محافظ كفر الشيخ يحذر طبيبة: "قولي الحقيقة علشان هافتش"

قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجوله مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بالمحافظة، مساء الخميس، في إحدى الوحدة الصحية لقرية شباس عمير في المحافظة.



وسأل محافظ كفر الشيخ، إحدى الطبيبات بصيدلة الوحدة الصحية عن النواقص في الأدوية، قائلا: "إيه النواقص عندك وخدي بالك إني هفتش.. فعايز إجابة صادقة"، وطالبها أن يتفقد دفتر إجمالي العهدة من الأدوية.



وعندما ظهر القلق على الطبيبة، عقب محافظ كفر الشيخ: "متتلبخيش يا فندم، دوري وهرجعلك تاني".

