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هذه شروط الحصول على القروض الاجتماعية الحسنة

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
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يقدم بنك ناصر الإجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، القروض الحسنة التي تعتبر من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك فى تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتيه عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة آلاف جنيها وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

الفئات المستحقة
هم أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

الشروط:
حال الاقتراض بضمان المرتب
ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة – تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي
ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الإقتراض بضمان المعاش المعاش المستحق
تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

إجراءات الحصول على الخدمة
صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "سارية".
الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض والضــــامن والمستفيـد.
بيان مفردات (مرتب معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

حال قرض الزواج
تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبه للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لا تزيد مدته عن سبع سنوات.

حال قرض العلاج
تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

حال قرض الحالات الملحة - الطارئة
تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.
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قرض شروط الحصول على قرض أخبار

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