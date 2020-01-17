هذه شروط الحصول على القروض الاجتماعية الحسنة

الفئات المستحقة



الشروط:



حال الاقتراض بضمان المرتب



حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي



حال الإقتراض بضمان المعاش المعاش المستحق



إجراءات الحصول على الخدمة





حال قرض الزواج تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبه للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لا تزيد مدته عن سبع سنوات.



حال قرض العلاج تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.



حال قرض الحالات الملحة - الطارئة تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

يقدم بنك ناصر الإجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، القروض الحسنة التي تعتبر من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك فى تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتيه عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة آلاف جنيها وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.هم أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة – تحويل القسط أو المرتب على البنك.ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك.تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "سارية".الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض والضــــامن والمستفيـد.بيان مفردات (مرتب معاش) للمقترض ومرتب الضامن.