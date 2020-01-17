أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-1-2020.. وتراجع جديد في سعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب اليوم





تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، بضغط من هبوط الأسعار في البورصة الدولية ليسجل سعر المعدن الأصفر 24,596 للأوقية ، لتستمر حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 593.16 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 692.03 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 790.87 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,536 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





تراجعت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 593.16 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 692.03 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 790.87 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,536 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 777 إلى 779 عيار 22 712 إلى 714 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 583 إلى 585 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24.169 إلى 24.240 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 الكيلو 777.143 إلى 779.429 متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 790.87جنيه 49.97 $ سعر الذهب عيار 22 724.97جنيه 45.80 $ اسعار الذهب عيار 21 692.03جنيه 43.72 $ اسعار الذهب عيار 18 593.16جنيه 37.48 $ سعر الذهب عيار 14 461.34جنيه 29.15 $ سعر الذهب عيار 12 395.44جنيه 24.98 $ سعر الذهب عيار 9 296.58جنيه 18.74 $ اسعار أوقية الذهب 24,596 جنيه 1,554 $ اسعار جنيه الذهب 5,536 جنيه 349.78 $ اسعار كيلو الذهب 790,871 جنيه 49,968 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 16 يناير 790.87 692.03 593.16 461.34 395.44 15 يناير 793.97 694.74 595.49 463.15 396.99 14 يناير 790.09 694.38 592.58 460.89 395.04 13 يناير 793.56 694.38 595.18 462.91 396.78 12 يناير 804.03 703.54 603.03 469.02 402.02 11 يناير 804.03 703.56 603.03 469.02 402.02 10 يناير 803.04 702.67 602.29 468.44 401.52 9 يناير 797.82 698.11 598.11 465.40 398.91 8 يناير 805.38 704.72 604.04 469.81 402.69 7 يناير 812.78 711.20 609.59 474.12 406.39 6 يناير 807.92 706.95 605.95 471.29 403.29 5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57 2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14 1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55 31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84 30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83 29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52









أسعار الذهب عالميًا:



