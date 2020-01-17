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أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-1-2020.. وتراجع جديد في سعر المعدن الأصفر

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، بضغط من هبوط الأسعار في البورصة الدولية ليسجل سعر المعدن الأصفر  24,596 للأوقية ، لتستمر حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  593.16 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 692.03 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 790.87 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,536 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  593.16 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 692.03 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر790.87 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,536 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

777 إلى 779

عيار 22 

712 إلى 714

عيار 21

683 إلى 685

عيار 18

583 إلى 585

عيار 14

453 إلى 455

عيار 12

389 إلى 390

الاونصة

24.169 إلى 24.240

الجنيه الذهب

5,440 إلى 5,456

الكيلو

777.143 إلى 779.429

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 790.87جنيه      

 49.97 $

سعر الذهب عيار 22

 724.97جنيه

 45.80 $

اسعار الذهب عيار 21

692.03جنيه       

43.72 $

اسعار الذهب عيار 18

 593.16جنيه

37.48 $

سعر الذهب عيار 14

461.34جنيه

29.15 $

سعر الذهب عيار 12

395.44جنيه

24.98 $

سعر الذهب عيار 9

296.58جنيه

18.74 $

اسعار أوقية الذهب

24,596 جنيه

1,554 $

اسعار جنيه الذهب

5,536 جنيه

349.78 $

اسعار كيلو الذهب

790,871 جنيه

49,968 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

16 يناير

790.87

692.03

593.16

461.34

395.44

15 يناير

793.97

694.74

595.49

463.15

396.99

14 يناير

790.09

694.38

592.58

460.89

395.04

13 يناير

793.56

694.38

595.18

462.91

396.78

12 يناير

804.03

703.54

603.03

469.02

402.02

11 يناير

804.03

703.56

603.03

469.02

402.02

10 يناير

803.04

702.67

602.29

468.44

401.52

9 يناير

797.82

698.11

598.11

465.40

398.91

8 يناير

805.38

704.72

604.04

469.81

402.69

7 يناير

812.78

711.20

609.59

474.12

406.39

6 يناير

807.92

706.95

605.95

471.29

403.29

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52


أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1549.67 دولار للأوقية.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.339.
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