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طالب: "باخد دروس خصوصية".. ومحافظ كفر الشيخ ضاحكا: "هشنقك"

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:07 ص
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اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
هدى عبدالرازق
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قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجوله مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بالمحافظة، مساء الخميس، في إحدى المدارس الثانوية في المحافظة.

وسأل محافظ كفر الشيخ، إحدى الطالبات عن رأيها في نظام "التابلت"، وردت الطالبة: "أنتم جايين متأخر، كنتوا بدأتوا معانا من الأول"، معتبرة أن النظام الورقي أفضل من نظام "التابلت".

ورد المحافظ، على طالب يعتمد على الدروس الخصوصية، ضاحكا قائلا: "هشنقك، بعد كل ده بتاخد دروس خصوصية، عندك بنك المعرفة عليه كل المعلومات"، بينما فاجىء أحد الطلاب المحافظ، أنهم لم يجروا تجارب في معمل العلوم.
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