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أوكرانيا تقرر استدعاء الشباب البالغين 18 عاماً للخدمة بالجيش

الخميس 16/يناير/2020 - 11:14 م
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الرئيس الأوكراني - زيلينسكي
الرئيس الأوكراني - زيلينسكي
الفجر السعودي
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الخميس، أنه قرر استدعاء جميع الشباب البالغين 18 عاماً؛ للالتحاق بالجيش وفقا لمرسوم أصدره.

وجاء في المرسوم الرئاسي: يتم خلال 2020 استدعاء دفعتين من المطلوبين للجندية أولها في أبريل والثانية في سبتمبر، وكلا الدفعتين تضم الشباب الأوكراني الذي بلغ سن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة.

ويُذكر أن وزير الدفاع الأوكراني أندريه ساجورودنيوك، قد أعلن لاحقاً أن الشباب لا يؤدون الخدمة العسكرية إلا على أساس إرادتهم الطوعية، مؤكدا بالقول: "لا يصح إجبار شخص حتى سن العشرين من عمره لأداء الخدمة العسكرية بصورة إلزامية".

وكانت الخدمة العسكرية أعيد تنظيمها في أوكرانيا عام 2014، إلا أنها لا تعد إلزاما إلا للشباب بين العشرين والسابعة والعشرين من العمر، ويتم الزام المجندين بالخدمة العسكرية عاما ونصف عام أو عاما واحدا داخل الجيش خلال هذه المدة وفقا للمؤهل الدراسي الذي يحصل عليه الشخص.

وكان قادة الجيش اشتكوا خلال الفترة الماضية من أن البالغين عشرين عاما يتهربون من الخدمة العسكرية، بدعوى أنهم ما يزالون في التدريب أو أنهم دخلوا إلى العمل الوظيفي، ما يعني أن الالتحاق بالجيش لم يعد جزءا من خطة حياتهم.

وفي عام 2019، تم استدعاء أكثر من 30 ألف شخص إلى الخدمة بالجيش أو الحرس الوطني أو حماية الحدود، وقالت السلطات الأوكرانية: إن "من يؤدون الخدمة العسكرية لا يتم الدفع بهم إلى منطقة الحرب في دونباس".

وتقاتل وحدات الحكومة الأوكرانية فقط بالجنود العاملين فيها ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا، وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن الصراع الدائر منذ 2014، أودى بحياة حوالي 13 ألف شخص، وكانت الأطراف المتصارعة توصلت إلى وضع خطة سلام عبر وسطاء دوليين إلا أنها لا يتم تطبيقها إلا على مراحل.

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الكلمات المفتاحية

الرئيس الأوكراني الجيش أوكرانيا

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