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الزمالك يوضح الموقف النهائي لكاسونجو

الخميس 16/يناير/2020 - 11:07 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك عن الموقف النهائي للكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق.


ويرغب الزمالك في قيد كاسونجو خلال الفترة المقبلة بعد وصول البطاقة الدولية.


وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون طلب وضع برنامج بدني خاص لكاسونجو تمهيداً لعودته مرة أخرى للمشاركة في مباريات الزمالك".


وتابع: "سيتم قيده خلال الأيام المقبلة بالقائمة المحلية والإفريقية وذلك بناءً على طلب كارتيرون".


وكان أمير مرتضى خرج قبل عدة أيام ليؤكد أن الزمالك لم يستقر بعد على صفقته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل أن يخرج كارتيرون بعدها ويصرح بعكس ذلك حيث أكد أنه أبلغ إدارة النادي الأبيض برغبته في قيد كاسونجو من أجل الاستفادة منه خلال المباريات المقبلة وتدعيم خط هجوم الزمالك.


وكان الزمالك تسلم البطاقة الدولية لكاسونجو من نادي الوداد المغربي الذي كان حصل على خدماته في الصيف الماضي معارا من النادي الأبيض قبل أن يفاجئ اللاعب بعدم إتمام الصفقة.
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