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مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم مروع بالقليوبية

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:32 ص
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حادث
حادث
محمد نبيل
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‎لقى 4 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين على طريق خط 12 دائرة مركز طوخ، بمحافظة القليوبية.

وانتقلت أجهزه الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المتوفين إلى مستشفى طوخ.

وتلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًَا بوقوع حادث تصادم مروع على طريق خط ١٢، أمام قرية العبادلة دائرة المركز، وانتقل المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز طوخ، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود ٤ متوفين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، حيث اصطدمت بهم سيارة ولقوا مصرعهم وتم نقل الجثث للمستشفى وتولت النيابة التحقيق‎.
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