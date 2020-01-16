أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

شهد نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس 16 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع رحيل إرنستو فالفيردي مدرب البارسا بعد خسارة السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 16 - 1 - 2020 :-





- أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس





ذكرت صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني، أن مدافع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني سانتياجو راموس مينجو بات على مقربة من الانضمام للبلوجرانا في الميركاتو الشتوي الجاري، وأضافت سبورت أن إدارة النادي الكتالوني تتفاوض مع نظيرتها في بوكا جونيورز، من أجل التوصل لاتفاق حول القيمة المادية للصفقة.





- باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة





وفقاً لشبكة ESPN، فإن النجم البرازيلي نيمار، قد يقوم بالتوقيع على عقد جديد مع إداراة النادي الباريسي، حال سجل الفريق تقدماً كبيراً في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذكر الصحفي جوليان لورانس، الصحفي بالوكالة الشهيرة، أن نيمار سيؤجل فكرة التفاوض مع النادي حتى أبريل أو مايو المقبل، انتظاراً لما سيحرزه الفريق من تقدم في البطولة الكبيرة.





- أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة





أجرى المدرب الجديد لبرشلونة كيكي سيتين، الذي تولى مسؤوليته مؤخراً خلفاً لإرنستو فالفيردي، تغييراً في وتيرة تدريبات الفريق الكاتالوني الذي أدى لاعبوه جلسات تدريب إضافية وصلت إلى 4 قبل مواجهة غرناطة في "الليغا"، وينتظر أن يقود المدير الفني الإسباني صاحب الـ61 عاماً تدريباً للفريق يوم المباراة نفسه، صباح الأحد، على أن يعلن قائمته للمباراة بعدها.





- رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير





قال رونالدينيو في تصريحاته اليوم: لدي الكثير من الذكريات الرائعة مع برشلونة, كنت أذهب إلى الملعب مع الآلاف من الناس ينتظروني هناك ، لا يزال فرانك ريكارد هو أفضل مدرب عملت معه, لقد جعل الأمور سهلة بالنسبة لنا وتحدث معنا بطريقة بسيطة، واضاف: أنا وميسي أصبحنا أصدقاء وبدأنا باللعب معاً وتعاوننا جيداً, لقد كان مختلف عن أي شخص آخر, تحدثنا مع ريكارد لنأتي إلى التدريبات سوياً, كنت محظوظاً بما يكفي لمنحه تمريرة الهدف الأول, من الرائع رؤية شخص في بدايته ثم تراه يحكم العالم





- أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة





تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة كيكي سيتين خبرًا سارًا قبل مباراة الفريق الكتالوني المقبلة أمام غرناطة والمقرر لها الأحد المقبل، وتأكد جاهزية الثنائي تير شتيجين حارس المرمى، وأرثو ميلو لاعب الوسط بعد تعافيهما بشكل كامل من الإصابة.





- أول اختبار لكيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد





يخوض كيكي سيتين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة أول اختبار له يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف فريق غرناطة في الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني، وبعدما تم تقديمه لوسائل الإعلام الثلاثاء الماضي، كبديل لإرنستو فالفيردي، سيكون المدرب الإسباني المخضرم في موقف غريب بالنسبة له حيث سيقود فريقاً يحتل صدارة الدوري.





- تشافي: رفضت تدريب برشلونة





أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري في تصريحات صحيفة اليوم الخميس :"نعم تلقيت عرضًا من برشلونة بحضور أبيدال والمدير الرياضي أوسكار هنا في الدوحة ولكنني لم اوافق على هذا العرض لأنه المبكر جداً لي تدريب برشلونة ولكنه سيظل حلمي المفضل في المستقبل".



