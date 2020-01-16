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"الحصيني" يحذر أهل البر و"المكاشيت" من التقلبات الجوية

الخميس 16/يناير/2020 - 10:52 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، مساء اليوم الخميس، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، مع حبات برد على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، ابتداءًا من يوم غدٍ الجمعة، فيما حذر الحصيني، أهل البر و"المكاشيت"، من تلك التقلبات الجوية.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": الأمطار المتوقعة الجمعة، متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة  إلى شبه غزيرة، واحتمال حبات برد مع رياح.

ونصح الحصيني، أهل البر والمكاشيت، من التغيرات الجوية الباردة والمطيرة، قائلًا: يوم الجمعة غير مناسب لـ"الكشتة" على عموم مناطق (تبوك، المدينة، حائل، الجوف، الشمالية، القصيم)، وشمال وغرب العاصمة الرياض وشمال الشرقية وجدة والكويت.

هذا وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الجمعة، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية على بعض المناطق، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وقالت هيئة الأرصاد عبر موقعها الرسمي: يُتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق (تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية، حائل ، المدينة المنورة ومكة المكرمة)، لافتة إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط وغرب المملكة

وذكرت الهيئة، أن درجات الحرارة تعاود انخفاضها على شمال المملكة .وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وبالنسبة الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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الكلمات المفتاحية

المكاشيت الحصيني التقلبات الجوية أهل البر

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