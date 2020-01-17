صديق سائق سيارة "طبيبات التكليف" يوجه نداء عاجل للدولة





ويضيف هشام في تصريحات إلى "الفجر": "تلقيت الخبر بصدمة فأجريت اتصالا بالسائق الذي نشر الحادثة فأكد لى أن الحادث نتج عن تطاير غطاء خاص بسيارة نصف نقل كانت تسير أمام الميكروباص، وسقوط الغطاء أمام السائق، ما تسبب في حجب الرؤية عن "وائل" نهائيًا، فوقع الحادث، معقبا: "ملوش يد في الحادث" معربًا عن أمنيته في أن يتم التعامل مع أسرة المرحوم وائل مثل أسر الطبيبات اللواتي توفين في حادث الأمس.



الجدير بالذكر أن وائل كمال محمد عمار أو "الزعيم"، كما يحب أن يُلقب ابن قرية دمشير بمحافظة المنيا، ولد في 10 أكتوبر عام 1988 ومنذ نشأته يعاني من صعوبات عديدة حيث توفي والده وهو فى سن صغير لا يتعدى 15 من عمره ليترك له والدته وشقيقتة، و بعد فترة طويلة من المعاناة حاول الشاب أن يتعلم قيادة السيارات، وبعدها تزوج وقد أنعم الله عليه بطفلين ليعول زوجته ووالدته وشقيقته واثنين من أبنائه.





أما السيارة، فهي تحمل رقم "ن س ج 4917"، وهي ملك مخلوف سيد عثمان درويش.





كان أهالى المنيا قد تلقوا صباح أمس الأربعاء خبرًا وقع بمثابة الصاعقة على نفوسهم بعدما علموا بمصرع طبيبتين، بالإضافة إلى مصرع سائق الميكروباص فضلا عن إصابة أحد عشر شخصًا، وذلك بعد أن تعرضت السيارة الميكروباص التى كانوا يستقلونها لحادث تصادم، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم للتدريب بحملة سرطان الثدي بالقاهرة.

قال هاشم عبد الفتاح، صديق وائل كمال محمد عمار، سائق سيارة حادث "طبيبات التكليف"، التي تعرضت لحادث بالطريق الصحراوي الشرقي صباح الأربعاء، وراح ضحيتها هو وطبيبتين فضلا عن إصابة 11 شخصا، إنه تلقى نبأ وفاة صديقة عبر "بوست" لأحد السائقين يدعى «بيومي»، كان منتشر عبر تطبيق "فيسبوك".