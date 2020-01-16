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أمير مرتضى يتحدث عن كارتيرون "متعدد الأدوار" في الزمالك

الخميس 16/يناير/2020 - 10:44 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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أشاد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الزمالك بمستوى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد النتائج الايجابية في الفترة الماضية.

وتعاقد الزمالك مع كارتيرون خلفا للصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق.

وقال نجل رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية: "أداء الزمالك تطور بشكل كبير منذ تولي كارتيرون المسئولية الفنية، سعداء بما وصلنا له ومازال أمامنا الكثير".

وتابع: "كارتيرون دوره متعدد في الزمالك حيث يدرب الأساسيين ويشرف على مران المستبعدين، ويتابع أيضًا مباريات قطاع الناشئين من أجل انتقاء الأفضل منها".

وأكمل: "مدرب الزمالك يمنح الجميع داخل النادي أهمية وهذا أمر رائع منه".

وكان الزمالك فاز على الجونة بهدفين دون رد أمس الأربعاء في الجولة الثالثة عشر، ليرفع رصيده إلى ٢٤ نقطة يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العام.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الأثنين المقبل الموافق ٢٠ يناير في تمام السابعة والنصف مساءً على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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