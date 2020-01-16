بدون زوجته.. محمود العسيلي يشوق جمهوره بصورة من شهر العسل

شارك الفنان محمود العسيلي جمهوره بصورة من شهر العسل في جزر المالديف، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر العسيلي في الصورة بدون زوجته.



جدير بالذكر أن محمود العسيلي كان قد احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمينة عبد اللطيف، بحضور الأهل والأقارب ونجوم الفن، واختار الزوجين جزر المالديف ليستكملان فيها رحلة سعادتهما.



وتصدر العسيلي قوائم التريند بعدما طرح أغنيته الجديدة تمثيلية عبر اليوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد والعسيلي وإخراج أمير هداية.