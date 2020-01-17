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مواطن بكفر الشيخ يشتكي من التعليم.. والمحافظ يرد

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:38 ص
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اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
هدى عبدالرازق
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن "التابلت" وصل القرى والنجوع، وهو ما يعد أحد إنجازات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحدث "نور الدين"، خلال جولته مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بالمحافظة، مساء الخميس، مع أحد مواطني قرية شباس عمير، عن وضع التعليم في القرية، فأجابه المواطن: "التعليم كويس، ولكن المشكلة في الدروس الخصوصية".

ومن ناحيته، أضاف محافظ كفر الشيخ، "لازم تساعدونا، وكلنا أتعلمنا تعليم حكومي، وطلع نماذج مشرفة".
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