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سمير صبري ناعيا ماجدة: صاحبة عقلية جبارة في الإنتاج السينمائي

الخميس 16/يناير/2020 - 10:42 م
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سمير صبري
سمير صبري
كساب أحمد
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نعى الفنان سمير صبري، الفنانة ماجدة الصباحي، قائلًا: "كان لديها عقيلة جبارة في الإنتاج السينمائي، وكانت تدير مكتبها بشكل فظيع".

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه حضر آخر عيد ميلاد للفنانة ماجدة في شهر مايو الماضي، وكانت مدركة لكل الأشياء، وكان ذهنها مستيقظ جدًا، وتحدث معها عن تاريخ السينما، معقبًا: "كان دمها خفيف جدًا، ولكن في أثناء العمل كانت جادة بصورة كبيرة".

وتابع أن "الصباحي" نجحت في توثيق تحرير الجزائر من خلال فيلم "جميلة بوحيرد"، وجسدت نصر أكتوبر في فيلم "العمر لحظة"، ووثقت بناء السد العالي في فيلم "الحقيقية العارية"، وقامت بتوثيق الهجرة في فيلم "هجرة الرسول" معقبًا: "كان لديها حس وطني كبير جدًا، وكانت تدرك أن سلاحها في الإنتاج السينمائي المشرف".
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