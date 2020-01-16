"الوطنية للتدريب" تنظم لقاءا لنواب المحافظين مع النائب العام

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الخميس، لقاءا لنواب المحافظين الجدد مع المستشار حماده الصاوي النائب العام، بمقر النيابة العامة، تلا ذلك لقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بهم بمقر الأكاديمية، بهدف التواصل مع القيادات العليا بالدولة والاستفادة من خبراتهم وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي المكثف المعد لهم.





وعبر اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ خلال اللقاء عن سعادته بالتواجد داخل الأكاديمية، واستقبال الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، مبدييًا إعجابه بفكرة تدريب النواب وتولي الشباب المناصب القيادية بالدولة، كما أشار إلى أهمية القيادة والتزاوج ما بين الخبرات السابقة والخلفيات المختلفة والرؤية الشبابية قائلًا "إن القيادة الناجحة هي القيادة المشتركة".





وأكد أن تحسين جودة حياة المواطن ترتكز على التعليم والصحة والصرف الصحي وجميع المرافق، وحل المشكلات من خلال المتابعة وتقديم الحلول والدعم اللازم.





جاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائبا الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.



