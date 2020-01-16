Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري

الخميس 16/يناير/2020 - 10:35 م
Advertisements
الحفل
الحفل
Advertisements
شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فعاليات الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا بفرع الأكاديمية بجنوب الوادى، وسط أجواء من البهجة والفرحة وذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ومستشار الجامعة الأمريكية والسفير محمد حسن القائم بعمل القنصل السودانى، بالإضافة إلى الدكتور عطاالله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان، والقيادات الشعبية والتنفيذية والعلمية، وبمشاركة عدد كبير من أسر الخريجين.

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الخريجين من الطلبة والطالبات ولأسرهم على هذا النجاح والتفوق والذى يعد ثمرة جهود خلاقة ومتجددة من منظومة متكاملة سواء الإدارة أو هيئة التدريس أو الطلاب أنفسهم وأولياء أمورهم مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى التعليم الأكاديمى والجامعى فى أسوان مع دعم جهود الدولة فى الربط ما بين التعليم وسوق العمل.

وأكد على الإعتزاز الدائم والمستمر بهذا الصرح العلمى المتميز والذى يدعم كافة جهود المحافظة فى التطوير والتجميل مع تسخير إمكانيات الأكاديمية فى مواجهة التحديات الحالية من خلال تقديم الحلول العلمية لها مع وضع التصميمات والأفكار المتجددة للمشروعات المستقبلية بإعتبارها أنها بيت الخبرة وشريك أساسى لإحداث النهضة المنشودة بالمحافظة فى مختلف القطاعات سواء الخدمية أو البحثية أو الاستشارية.

من جانبه، عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته البالغة وفخره الكبير لمشاركته فرحة طلاب الدراسات العليا بيوم تخرجهم بإجمالى 72 خريج حصلوا على ماجستير فى إدارة الأعمال والتقاضى وإنهاء النزاعات، فضلًا عن ماجستير الموارد البشرية، مؤكدا ضرورة الاستثمار فى العلم فى ظل اهتمام ودعم الدولة بإعداد المواطن المصرى القادر على التغيير والبناء حيث يضم فرع جنوب الوادى منذ إنشاؤه أكثر من ألف طالب وطالبة يحصلوا على أعلى مستوى من التعليم ولذا فنحن فخورين بهم ليكملوا مسيرة الأكاديمية العربية بفروعها المتعددة داخل مصر، علاوة على فروعها باللاذقية بسوريا والشارقة بالإمارات.

واختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الشهادات على الخريجين من اللواء أشرف عطية والدكتور إسماعيل عبد الغفار والذى قام بتقديم درع الأكاديمية لمحافظ أسوان تقديرًا لدعم المحافظة المتواصل لفرعها بجنوب الوادى.
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
محافظ أسوان يشهد حفل تخرج طلاب أكاديمية النقل البحري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ أسوان طلاب دفعة جديدة النقل البحرى

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ 43 دقيقة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 5 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ أقل من ساعة

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: التخطيط لخطف نجم الأهلي.. مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء.. موعد مباراة الزمالك ضد المصري

منذ ساعة و 20 دقيقة

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

صفقة لفظها ريال مدريد.. مانشستر يونايتد ينهي اتفاقه مع خليفة كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 17 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رئيس الأكاديمية العربية: "العلمين الجديدة" مدينة ذات طابع نموذجي على الطراز العالمي (صور)

وزير الرياضة يشهد حفل تخرج طلبة كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية

تجديد حق انتفاع فرع الأكاديمية العربية في محافظة بورسعيد لمدة 25 عامًا

رئيس الوزراء يزور فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان

"عبد الغفار" يشهد افتتاح فعاليات ورشة عمل "تقليل الفجوة بين مواصفات الخريجين ومتطلبات سوق العمل"

التفاصيل الكاملة لتحركات "التنمية المحلية" لتحويل مركز سقارة لأكاديمية لتدريب العاملين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

09:24 م

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

10:54 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status