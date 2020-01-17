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تطوير كوبري الفردان.. أهم محطات استعادة الربط السككي بسيناء

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:37 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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تهتم الدولة بتنمية وتطوير كافة القطاعات في منطقة شبه جزيرة سيناء، لما لها من تاريخ وقدر كبير في قلوب المصريين، وتشمل هذه القطاعات التجمعات العمرانية الجديدة، سواء زراعية أو صيد، والمدن الجديدة، والمستشفيات، والمدارس، والبنية التحتية، والمناطق الصناعية، والأنفاق، والمزارع السمكية، والطرق والكباري الرئيسية، وكذلك تطوير الربط السككي، والذي كان يعمل حتى وقت قريب، من خلال خط السكك الحديدية على كوبري الفردان.

الإنفلات الأمنى 
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قضبان خطوط السكة الحديد خاصة خط كوبري الفردان تم إقتلاعها وإنتزاعها من أماكنها، مضيفا في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن ذلك تم في فترة الإنفلات الأمني في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك بعدما كانت مصر تمتلك قطار يصل إلى العريش، وفي وقت من الأوقات الأخرى كان يصل حتى غزة.

استعادة خط الفردان
في نهاية عام 2018 قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتكليف الهيئة الهندسية برئاسة الفريق كامل الوزير -آنذاك- لاستعادة كفاءة هذا الخط، حيث تم التعاقد مع شركة صينية لإنشاء كوبري آخر على قناة السويس الجديدة أيضا، وكذلك عمل إزدواج للسكة على خط كوبري الفردان في قناة السويس القديمة، بتكلفة تتجاوز 102 مليون دولار.

استقبال أول سفينة تحمل معدات كوبري الفردان الجديد
من جانبه أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ديسمبر الماضي، أن الرصيف الجديد بالجهة الشرقية لميناء شرق بورسعيد استقبل أول سفينة تحمل معدات ومكونات كوبري الفردان العائم الجديد للسكة الحديد الذي سيربط بين شرق وغرب قناة السويس، للعمل على رفع كفاءة الكوبري القائم حاليا على قناة السويس بمنطقة الفردان بمحافظة الإسماعيلية.

مسار الخط الجديد
وتضمن تكليف السيسي لـ"الوزير"، أن يتم التركيز على جعل مسار خط سكك حديد كوبري الفردان من منطقة الفردان، ثم بورسعيد وصولا للعريش.

أهمية خط سكك حديد كوبري الفردان
 يعد مشروع إنشاء كوبري الفردان المعدني الجديد المخصص لعبور القطارات أحد أهم المشروعات لربط شبه جزيرة سيناء بالوادي والدلتا بوسائل إنتقالات متعددة ومتنوعة لتنمية هذه المنطقة.

وصف كوبري الفردان القديم
كوبري السكة الحديد بالفردان على قناة السويس، يعد أكبر كوبري معدني في العالم، كان يبلغ طوله 640 متر وإرتفاع قمة الهيكل المعدني للكوبري عن سطح البحر 70 متر، وعرضه من الداخل 10.2 متر، ويتكون من جزئين متماثلين، كل منهما كابولي مزدوج مرتكز على دعامة دوران بأحد جانبي القناة، والمسافة بين محوري دعامتي الدوران 340 متر، وعرض الفتحة الملاحية الخالصة 320 متر، تسمح بعبور الناقلات البحرية الكبيرة للقناة، ويمر بمنتصف أرضية الكوبري خط سكة حديد وعلى جانبيه حارتين لمرور السيارات والشاحنات.
تطوير كوبري الفردان.. أهم محطات استعادة الربط السككي بسيناء
تطوير كوبري الفردان.. أهم محطات استعادة الربط السككي بسيناء
تطوير كوبري الفردان.. أهم محطات استعادة الربط السككي بسيناء
تطوير كوبري الفردان.. أهم محطات استعادة الربط السككي بسيناء
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منطقة الفردان خط سكك حديد تطوير كوبري الفردان بورسعيد المهندس يحيى زكى القنطرة شرق العريش

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