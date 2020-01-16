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أخبار الزمالك اليوم الخميس: التخطيط لخطف نجم الأهلي.. مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء.. موعد مباراة الزمالك ضد المصري

الخميس 16/يناير/2020 - 10:25 م
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أخبار الزمالك اليوم الخميس
أخبار الزمالك اليوم الخميس
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 16 يناير العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها طلب من جماهير الزمالك والتخطيط لخطف نجم الأهلي ومفاجأة من أمير مرتضى منصور وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

جماهير الزمالك تطالب بمدرب أحمال

قامت اليوم الخميس جماهير نادي الزمالك بتدشين هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان "مدرب أحمال للزمالك"، لحث مجلس إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع مسؤول أحمال للفريق بعد رحيل اليوناني انطونيو.

وتصدر هاشتاج جماهير نادي الزمالك ضمن الأكثر تداول داخل جمهورية مصر العربية، حيث قام أكثر من ٥٠ الف شخص بالتغريد حول المطالبة بالتعاقد مع مدرب أحمال لفريق الزمالك.

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

انتقد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق التحكيم المصري مشددا على أن المارد الأحمر يتم مجاملته في العديد من القرارات بالدوري المصري الممتاز.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر قناته الرسمية على اليوتيوب: "خلال مباراة طنطا والأهلي، ركلة جزاء الأهلي صحيحة، ولكن هناك العديد من الأخطاء لطنطا لم يتم احتسابها، الحكام تخشى الأهلي في الدوري المصري".

أضاف: "الأهلي يتجامل في العديد من القرارات في المباريات وهذا يجعل احساس جماهير الزمالك بالظلم يتزايد، طنطا له خطأ واضح وبطاقة صفراء على رامي ربيعة والحكم لم يتحرك ولم يحتسب شئ".

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

كشف أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك اليوم الخميس عن مفاجأة لجماهير ة البيضاء في المباريات القادمة.

واكد أمير مرتضي على أن كارتيرون مدرب الزمالك حسم أمره بشأن الكونغولي كاسونجو كابونجو بضمه لقائمة الفريق في الفترة المقبلة.

لاعب يد الزمالك: فخور بجائزتي في مباراة غينيا

أعرب وسام نوار نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك والمنتخب الوطني عن سعادته بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وغينيا بالجولة الأولى من منافسات أمم إفريقيا لكرة اليد.

وكان منتخب مصر الوطني فاز على غينيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا خلال البطولة المقامة على الأراضي التونسية.

وتُوج وسام نوار بجائزة أفضل لاعب في اللقاء بعدما أظهر مستوى رائعا خاصة على المستوى الهجومي نظرا لدوره المميز على الدائرة.

أخبار نادي الزمالك اليوم

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي للتعاقد معه حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وبات أزارو مرشحا للرحيل عن الأهلي في الوقت الحالي لقيد السنغالي أليو بادجي بدلا منه في قائمة الفريق.

بشرى سارة في الزمالك قبل موقعة المصري

تسلم مسئولو نادي الزمالك جزء من المستحقات المالية المتأخرة خلال الأيام الماضية من جانب الشركة الراعية للنادي.

وجاءت المستحقات المالية المتأخرة لتساهم في انتعاشة مالية للنادي وحسم بعض الأمور المالية داخل النادي.

وفضل مسئولو الزمالك تخصيص جزء من المبلغ لبدء مشروع فرع النادي الجديد بـ6 أكتوبر ورغبتهم في خروج المشروع إلى النور بعد حسم ملف القناة الفضائية الجديدة للنادي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي يوم الإثنين القادم 20 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفارس الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

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