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مصر تنافس إسبانيا على المركز الأول عالميا في زراعات الصوب

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:51 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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أكد الدكتور ياسر عبد الحكيم، استشاري المشروع القومي للزراعات المحمية، أن مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية سوف يساهم بشكل كبير في زيادة عائدات الدخل القومي للبلاد، لافتا إلى أن المشروع يعد استغلال لمناخ مصر المتميز وموقعها الجغرافي، فضلًا عن المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من الخضر والفاكهة.

وأوضح عبد الحكيم، خلال حواره مع الإعلامى محمد غانم، عبر برنامجه "الجدعان"، على فضائية "القاهرة والناس 2"، أن الصوب الشبكية والبلاستيكية هي الأنسب لانتشار الزراعات المحمية في مصر التي تصلح لإنتاج كافة أنواع الخضر والفاكهة، لافتًا إلى أن الفدان يتكلف 250 ألف جنيه لتجهيزه.

وأضاف عبد الحكيم، أن الصوب الزراعية تعطي أعلى إنتاجية من المحاصيل، كما تملك القدرة على حماية النباتات من الأمراض، مشيرًا إلى أن التوقيت وملوحة المياه وإختيار الصنف من أهم عوامل نجاح الزراعات المحمية للمنافسة عالميًا إمام إسبانيا التى تملك نفس المساحة، وتعد الأولى عالميًا فى الزراعات المحمية.
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الكلمات المفتاحية

مصر الصوب الزراعية الزراعات المحمية إسبانيا

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