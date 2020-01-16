خمس دول تطالب إيران بتعويض لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية









قالت خمس دول توفي مواطنوها عندما أسقطت إيران طائرة الركاب الأوكرانية، الأسبوع الماضي، إنه يتعين على طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا، وحذرت من أن العالم يراقب ردها، وفقًا لوكالة انباء "رويترز" العالمية.وقالت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا: إنه يتعين على إيران إجراء "تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف مفتوح أمام الدول الحزينة"، في بيان صدر عقب اجتماع للمسؤولين في لندن.كما قصفت طائرة ركاب في 8 يناير بعد وقت قصير من مغادرتها طهران في طريقها إلى كييف؛ حيث اعترفت إيران يوم السبت الماضي، بأنها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية عن طريق الخطأ، بعد أن أنكرت في البداية أن لها دورًا في الحادث، وقُتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها 176 شخصًا، بمن فيهم 57 كنديًا.وطلبت الدول الخمس من إيران إجراء عملية تحديد الضحايا بكرامة وشفافية مع احترام رغبات العائلات فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن.وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباني، في مؤتمر صحفي بلندن: "أعتقد أن أمام إيران خيارًا، والعالم يراقبه".وقالت الدول، إنها رحبت بمشاركة إيران حتى الآن.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أضاء كل من وزراء خارجية الدول الخمس شمعة لإحياء ذكرى الضحايا في المفوضية العليا الكندية في لندن، وتوقفوا للحظة للتفكير.كما كان معظم الأشخاص الموجودين على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 إيرانيين أو مواطنين مزدوجي الجنسية، كثير منهم طلاب عائدين إلى الدراسة في الخارج أو عائلات في طريقهم إلى منازلهم بعد زيارة أقاربهم في إيران.واقترح رئيس وزراء أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في كندا، صندوقًا اليوم الخميس لصرف 57 منحة دراسية بقيمة 10 آلاف دولار كندي (7666.42 دولار) لكل منها، تكريمًا لعدد الكنديين الذين قتلوا في الحادث، وكان العديد من الضحايا من الأكاديميين والباحثين والطلاب المرتبطين بـ 19 جامعة كندية.كما قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بلاتيكو، اليوم الخميس، إنه ناقش مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إعادة جثث الضحايا الأوكرانيين.