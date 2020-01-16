بسبب نفقة طليقته.. قرار قضائي بمنع إبراهيم سعيد من السفر

قررت محكمة أسرة المعادي، اليوم الخميس، رفض تظلم اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر لامتناعه عن سداد النفقة المتجمدة عليه لطليقته وأيدت قرار المنع.



