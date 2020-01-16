حالة الطقس اليوم الجمعة 17 يناير 2020 في مصر.. انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الجمعة 17 يناير 2020 في مصر





كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020، وأعلن خبراء الأرصاد أن طق اليوم بارد على معظم أنحاء البلاد، وتشهد درجات الحرارة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتعمل على الحد من مستوى الرؤية الأفقية.





وقالت الأرصاد، إن الضباب سيتكون وخاصة أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر وتحديدًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وبعض الأجزاء من السواحل الشمالية لذلك أشادت بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تحدث في الطقس في تلك الأيام.



درجات الحرارة اليوم الجمعة 17 يناير 2020 في مدن ومحافظات مصر





الصغرى العظمى





القاهرة 10 19



شبين الكوم 09 19



طنطا 09 19



دمنهور 10 18



الإسكندرية 10 19



بلطيم 10 19



مطروح 09 18



بورسعيد 10 19



دمياط 10 19



الزقازيق 10 19



الإسماعيلية 09 20



السويس 11 20



العريش 10 19



رفح 09 18



رأس سدر 12 20



نخل 04 19



طابا 09 19



كاترين 02 14



الطور 10 21



شرم الشيخ 13 22



الغردقة 11 23



مرسى علم 11 22



الفيوم 09 20



بني سويف 09 20



المنيا 09 21



أسيوط 08 21



سوهاج 08 22



قنا 07 23



الأقصر 07 24



أسوان 08 24

