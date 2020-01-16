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حالة الطقس اليوم الجمعة 17 يناير 2020 في مصر.. انخفاض درجات الحرارة

الخميس 16/يناير/2020 - 11:52 م
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طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
عمر أحمد
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حالة الطقس اليوم الجمعة 17 يناير 2020 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020، وأعلن خبراء الأرصاد أن طق اليوم بارد على معظم أنحاء البلاد، وتشهد درجات الحرارة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتعمل على الحد من مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت الأرصاد، إن الضباب سيتكون وخاصة أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر وتحديدًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وبعض الأجزاء من السواحل الشمالية لذلك أشادت بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تحدث في الطقس في تلك الأيام.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 17 يناير 2020 في مدن ومحافظات مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 10 19

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 19

بلطيم 10 19

مطروح 09 18

بورسعيد 10 19

دمياط 10 19

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 09 20

السويس 11 20

العريش 10 19

رفح 09 18

رأس سدر 12 20

نخل 04 19

طابا 09 19

كاترين 02 14

الطور 10 21

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 11 23

مرسى علم 11 22

الفيوم 09 20

بني سويف 09 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 22

قنا 07 23

الأقصر 07 24

أسوان 08 24
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