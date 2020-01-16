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حالة الطقس اليوم الجمعة 17 يناير 2020 في مصر.. انخفاض درجات الحرارة
الخميس 16/يناير/2020 - 11:52 م
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عمر أحمد
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حالة الطقس اليوم الجمعة 17 يناير 2020 في مصر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020، وأعلن خبراء الأرصاد أن طق اليوم بارد على معظم أنحاء البلاد، وتشهد درجات الحرارة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتعمل على الحد من مستوى الرؤية الأفقية.
وقالت الأرصاد، إن الضباب سيتكون وخاصة أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر وتحديدًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وبعض الأجزاء من السواحل الشمالية لذلك أشادت بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تحدث في الطقس في تلك الأيام.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 17 يناير 2020 في مدن ومحافظات مصر
درجات الحرارة اليوم الجمعة 17 يناير 2020 في مدن ومحافظات مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 10 19
شبين الكوم 09 19
طنطا 09 19
دمنهور 10 18
الإسكندرية 10 19
بلطيم 10 19
مطروح 09 18
بورسعيد 10 19
دمياط 10 19
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 09 20
السويس 11 20
العريش 10 19
رفح 09 18
رأس سدر 12 20
نخل 04 19
طابا 09 19
كاترين 02 14
الطور 10 21
شرم الشيخ 13 22
الغردقة 11 23
مرسى علم 11 22
الفيوم 09 20
بني سويف 09 20
المنيا 09 21
أسيوط 08 21
سوهاج 08 22
قنا 07 23
الأقصر 07 24
أسوان 08 24
شبين الكوم 09 19
طنطا 09 19
دمنهور 10 18
الإسكندرية 10 19
بلطيم 10 19
مطروح 09 18
بورسعيد 10 19
دمياط 10 19
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 09 20
السويس 11 20
العريش 10 19
رفح 09 18
رأس سدر 12 20
نخل 04 19
طابا 09 19
كاترين 02 14
الطور 10 21
شرم الشيخ 13 22
الغردقة 11 23
مرسى علم 11 22
الفيوم 09 20
بني سويف 09 20
المنيا 09 21
أسيوط 08 21
سوهاج 08 22
قنا 07 23
الأقصر 07 24
أسوان 08 24
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