عزت العلايلي ناعيًا ماجدة الصباحي: لديها تاريخ عظيم وثقل كبير في السينما (فيديو)

نفى الفنان عزت العلايلي، الفنانة ماجد الصباحي، قائلًا: "كانت تاريخ عظيم، وهذا لم يأتي من فراغ، لديها ثقافة حياتية، ومهتمة دائمًا بعكس الواقع في أعمالها السينمائية، وكانت لديه رؤية اقتصادية عميقة للسينما المصرية، وكان لديها ثقل مهم جدًال في السينما"



وتابع "العلايلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن "الصباحي" كانت مهتمة بتجسيد شخصية "جميلة بو حريت" رغم معانتها مع الرقابة، وكان لديها إصرار كبير على خروج هذا الفيلم للنور.



ولفت إلى أنها تناولت مشاكل الشباب في فيلم "المراهقات" وهذا دليل على أنها فنانة شاملة تسعى لمناقشة مشاكلة المجتمع، معقبًا:" رحيلها قضاء الله عز وجل"

