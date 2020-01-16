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أصالة تشوق جمهورها بإطلالتها ضمن فعاليات ليالي القصيم

الخميس 16/يناير/2020 - 10:25 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شوقت الفنانة أصالة محبيها بصورة لإطلالتها في حفلها ضمن فعاليات ليالي القصيم، والتي نالت إعجاب محبيها عبر الإنستجرام.

وظهرت أصالة وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود من تصميم نيقولا جبران، واعتمدت ألوان مكياج هادئة تناسبت مع بساطة الإطلالة، ونسقت تسريحة شعر غير متكلفة.

وكانت أصالة قد طرحت  أحدث فيديو كليباتها وهو أغنية "شامخ" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.

جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.
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