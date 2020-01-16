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الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد للسيول (فيديو)

الخميس 16/يناير/2020 - 10:22 م
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سيول
سيول
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ مساء أمس، وتساقطت الأمطار الغزيرة والرعدية على المنطقة الغربية للبلاد والسواحل الشمالية وواحدة سيوة والفرافرة، ووصلت أمطار خفيفة إلى القاهرة.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن درجات الحرارة انخفضت ووصلت إلى معدلاتها الطبيعية اليوم، بعد أن كانت أعلى من المعدلات أمس بـ5 درجات، ووصلت العظمى 18 درجة على القاهرة.

وتابعت أن سقوط الأمطار مستمر على السواحل الشمالية، والوجه البحري، وخفيفة على القاهرة، منوهة بأن فرص سقوط الأمطار ستزيد غدًا الجمعة والسبت، ولكن ليس هناك سيول، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستنتهي بعد ظهر يوم الأحد، مضيفة أن الرياح مستمرة حتى يوم الأحد.
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