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أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات

الخميس 16/يناير/2020 - 10:11 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام في العام الحالي بنحو 14 ألف برميل يومياً.

ارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 58.52 دولار للبرميل.

وصعد سعر خام برنت القياسي تسليم شهر مارس الماضي بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 64.58 دولار للبرميل.
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خام نايمكس خام برنت القياسي خام برنت العقود الأجلة أسعار النفط

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