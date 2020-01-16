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سفير المملكة بمصر يشارك في افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثي

الخميس 16/يناير/2020 - 10:09 م
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سفير المملكة بمصر - السفير أسامة نقلى
سفير المملكة بمصر - السفير أسامة نقلى
عمرو سمير
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انطلقت فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

هذا وقد شارك في الاحتفال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وشهد الرئيس السيسي وضيوفه طابور عرض للإبل المصرية على مدخل طريق مضمار سباق الهجن، بمشاركة أكثر من 800 جمل، تقدمها الهجانة بلافتات ترحيب بالرئيس وضيوفه وحملت توقيع قبائل سيناء.

كما قدم الهجانة الإماراتيين أمام منصة العرض الرئيسي لمهرجان سباق الهجن التراثي فن" العرضة" من التراث الإماراتي، وقدم العرض بتمازج مع التراث المصري وعرضاً لفنون الهجانة في التعامل مع الإبل المخصصة للسباق.

ويقام المهرجان بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن سباقاً مكوناً من 30 شوطًا بمشاركة قبائل عدة من مختلف المحافظات المصرية، وعرضا للمنتجات البدوية التراثية.

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مهرجان شرم الشيخ التراثي مصر شرم الشيخ سفير المملكة بمصر سفير المملكة

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