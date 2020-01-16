Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثلاث مباريات في الجولة السادسة بالقسم الرابع في المنيا

الخميس 16/يناير/2020 - 10:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements

تنطلق في الثانية والنصف، من عصر الجمعة، منافسات الأسبوع السادس لمسابقة دوري القسم الرابع في محافظة المنيا للموسم الكروي الحالي 2019-2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق مركز شباب مغاغة ضيفا، علي فريق مركز شباب البرجاية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب البرجاية.

وفي المباراه الثانية، يلعب فريق نادي مغاغة، مع فريق نادي ديرمواس، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب مغاغة.

وفي المباراه الثالثة، يواجه فريق مركز شباب العدوة، فريق نادي سمالوط، في المباراه التي سيحتضنها ملعب العدوة، ويذكر أن فريق مركز شباب مطاي باي في هذه الجولة.

والجدير بالذكر أيضا، أن هذه المجموعة تضم سبعة أنديه تابعه لمحافظه المنيا، وهم نادي مغاغة، مركز شباب مغاغة، نادي سمالوط، مركز شباب البرجاية، مركز شباب العدوه، نادي ديرمواس، مركز شباب مطاي.

وجاءت مباريات الجولة السادسة لمسابقه دوري القسم الرابع لمحافظه المنيا علي النحو التالي:

- مركز شباب العدوة × نادي سمالوط
- نادي مغاغة × نادي ديرمواس
- مركز شباب البرجاية × مركز شباب مغاغة

ترتيب القسم الرابع

1- مركز شباب مغاغة 9 نقاط
2- مركز شباب العدوة 8 نقاط
3- مركز شباب مطاي 6 نقاط
4- نادي مغاغة 6 نقاط
5- نادي ديراموس 5 نقاط
6- نادي سمالوط 4 نقاط
7- مركز شباب البرجاية 3 نقاط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موعد الظهور الأول لـ"بادجي" مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ ساعة و نصف

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

عاجل.. تعديلات في مواعيد الدوري المصري بعد قرار "كاف"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ يوم

بعد وفاة أول حالة بفيروس H1N1.. هذه سبل الوقاية منه

منذ حوالي 21 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 4 ساعات

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ أقل من ساعة

باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة

منذ ساعتين

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

07:46 ص

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

08:46 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status