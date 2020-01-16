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كارتيرون: شيكابالا "بابا" الزملكاوية

الخميس 16/يناير/2020 - 10:11 م
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شيكابالا
شيكابالا
هاني عصام
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أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك انبهاره بحجم دعم ومساندة الجماهير لشيكابالا لاعب الفريق والعائد من الإصابة.

وشارك اللاعب في مواجهة الجونة وقدم مستوى مميز ونجح قي لفت الأنظار إليه.

وسجل شيكا الهدف الأول للزمالك في مواجهة اليوم.

كارتيرون تحدث مع الجهاز المعاون وأثنى على مستوى وقدرات اللاعب وأبدى اعجابه بارتباطه بجماهير الزمالك وعشقهم له.

ووصف الفرنسي، شيكابالا بأنه "بابا" الزملكاوية تعبيرا عن ارتباطهم الكبير به، والمساندة الكبيرة التي لاقاها بعد عودته للمشاركة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.
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الكلمات المفتاحية

كارتيرون شيكابالا الزمالك

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