أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

أعرب السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي جديد عن سعادته بعد انضمامه لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من صفوف رابيد فيينا النمساوي.





وقال بادجي في فيديو نشره الموقع الرسمي للأهلي، إنه سعيد بعد الانضمام لهذا النادي العريق والرائع، معربا عن سعادته بعد الانضمام لعائلة الأهلي وتمنى تحقيق البطولة الإفريقية مع الفريق.





وواصل :"أنا في الطريق وأراكم قريبًا، في طريقي للعودة إلى قارتي إفريقيا وأعلم حجم وقيمة الاهلي داخل القارة، وأنا واثق في أنني سأتطور وأكتسب الكثير داخل هذا النادي العريق".





وتابع: "أعلم حجم الضغوطات داخل فريق كبير مثل الاهلي، ولكن عليك أن تتحلى بالإيجابية دائمًا، وتبذل أقصى ما تملك من الجهد والعرق، أحيانًا تصيب وأحيانا تخطىء، ولكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك من أجل أن تنجح".





وأردف:" لدي بعض المعلومات عن الأهلي وأهميته الكبيرة داخل إفريقيا، فهو الأكثر حصولًا على دوري أبطال إفريقيا أعتقد أكثر من 6 بطولات".





واتم:" وأنا كلي ثقة أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرتي الاحترافية، أعتقد أن مستوى لاعبي الأهلي الكبيرة ستساعدني على النجاح والتطور، وقد تابعت الكثير من الأخبار الخاصة بالأهلي، وذلك عبر عدد من أصدقائي الذي يلعبون في الدروي المصري، ومن يدري ربما يكون انتقالي للأهلي، هو خطوة تؤهلني للعب لمنتخب السنغال".







