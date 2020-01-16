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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروعاً لدعم المحتجين في إيران

الخميس 16/يناير/2020 - 10:04 م
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مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
وكالات
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ذكرت موقع "منظمة مجاهدي خلق الإيراني، أن 7 أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، قدموا الخميس مشروع قرار لدعم المنتفضين في إيران ضد نظام ولاية الفقيه، بعد اعتراف طهران السبت الماضي، بإسقاط الطائرة الأوكرانية.



وقال السناتور ليندسي جراهام، على "تويتر": "انضممت اليوم إلى السناتور مارثا ماكسلي، وجيمس لانكفورد، وماركو روبيو، وجوني إرنست، وتيد كروز، وميت رومني، لتقديم مشروع قرار يوضح أن مجلس الشيوخ الأمريكي يقف إلى جانب الشعب الإيراني، الذي يخاطر بحياته للمطالبة بالحرية".



وأضاف "آمل أن ينضم أعضاء مجلس الشيوخ الآخرون إلى هذا الجهد، لتخليص الشعب الإيراني من نظام ولاية الفقيه"، لينضم السيناتور إلى 6 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، في قرار ينص بوضوح على أن المجلس يقف مع المحتجين في إيران.
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الكلمات المفتاحية

مشروع مجلس الشيوخ الأمريكي دعم المحتجين الات إيران

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