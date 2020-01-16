شريف عامر يصطحب محافظ كفر الشيخ في جولة بـ التاكسي

اصطحب الإعلامي شريف عامر، خلال برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، في جولة غير معتادة بين قرى المحافظة.



وعقب "عامر": "كل اللي هنشوفه خلال الجولة مهم أننا نعرفه.. هنتكلم مع المحافظ، ومع الناس"، مضيفا أن محافظ كفر الشيخ معروفا عنه أنه يحب الحركة بين مدن المحافظة.



وأضاف الإعلامي شريف عامر، أن هدفه تحقيق فائدة لكل الأطراف، متابعا: "هنوصل لأغلب قرى المحافظة.. هنوصل لقرية فاطمة تعلبة، صاحبة مسلسل الوتد".

