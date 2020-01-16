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"ثورة الحمير" مجموعة قصصية جديدة في معرض الكتاب 2020

الخميس 16/يناير/2020 - 10:07 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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تشارك المجموعة القصصية التي تحمل عنوان "ثورة الحمير"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، والذي ينطلق في الفترة من 22 يناير الجاري، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

"ثورة الحمير" مجموعة قصصية للكاتب الشاب إمام أحمد ، وتعد المجموعة الذي سيتم طرحها في معرض الكتاب القادم هي تجربته الأولى في مجال القصة.

وتتضمن مجموعة "ثورة الحمير" 10 قصص متنوعة، وتتناول حكايات وأشكال مختلفة من العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وتأتي القصص العشر تحت عناوين: "قرية العميان"، "كأس نبيذ"، "الأخ وحيد الطبّال"، "الزائر الغريب"، "الغرفة ١١٨"، "حي سعادة"، "الحب الأزرق"، "زغلول المسكين"، "جوازة إسماعيل وبثينة"، وأخيراً "ثورة الحمير".
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معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة القاهرة الدولي

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