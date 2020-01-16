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رابط Live مشاهدة مباراة روما وبارما في كاس ايطاليا اليوم الخميس 16– 1– 2020 بث مباشر Roma live

الخميس 16/يناير/2020 - 09:54 م
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مشاهدة مباراة روما
مشاهدة مباراة روما
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يستقبل فريق العاصمة روما وبارما في اطار منافسات كأس إيطاليا، لدور ال16 ، في يوم الخميس الموافق 16/1/2020 ،في تمام العاشرة و الربع مساء بتوقيت القاهرة ، والساعه الحاديه عشر و الربع بتوقيت مكة المكرمة ، علي ملعب "اينيو تارديني" ملعب بارما ، و يتطلع فريق روما لتجاوز هذا الدور والصعود للدور المقبل ، ولقد صعد فريق بارما الي هذا الدور بعد التغلب غلي فروزينوني بنتيجه هدفين لهدف، بينما تبدء رحله الفريق العاصمي من دور ال16.

تسعى ذئاب روما للإستافقة بعد السقوط في آخر جولتين بالدوري الإيطالي أمام كل من تورينو و يوفنتوس، و يبحث رجال المدرب باولو فونسيكا رد الهزيمة من بارما في الدوري الإيطالي في اللقاء الذي جمع الفريقين في بداية شهر نوفمبر الماضي بنتيجه 2/0 ، و يعاني روما من غياب نجم من نجوم الفريق وهو نيكولو زانيولو حتي نهاية الموسم بعد إصابته في مباراة السابقه بقطع في الرباط الصليبي، وخروجه في الدقيقة 36 من عمر اللقاء ،علي الجانب الأخر يبحث فريق بارما لتكملت مشوارة في بطوله الكأس تحت قيادة المدرب روبيرتو دافيرزا الذي يقود الفريقذ ايضا لمركز جيدا في الدوري ،و يحتل الفريق المركز السابع و يبتعد عن المراكز المؤهله لبطولات اوروبا نقطه واخد فقط.


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