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خبير أمني: عملية تقدم الجيش الليبي إلى طرابلس تسير بشكل جيد

الخميس 16/يناير/2020 - 09:53 م
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
كساب أحمد
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجيش الوطني الليبي يقوم بعملية مكبرة لتطهير ما تبقى من قرى تتواجد فيها المليشيات الإرهابية، ويحاول من خلال إمكانياته الذاتية مراقبة الحدود لمنع دخول المرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر أنقرة.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الخميس، أن المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، تحدث بأن الجيش الليبي رصد الكثير من المليشيات الإرهابية التي نقلت إلى ليبيا من خلال تركيا.

ولفت إلى أن عملية تقدم الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس، تسير بشكل جيد وإيجابي، والبرلمان الليبي يقوم بعملية سياسية واسعة، ويستعد لحضور مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية.
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ليبيا توك شو العميد خالد عكاشة الجيش الليبي أخبار مصر

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