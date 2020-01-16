Advertisements
Advertisements
Advertisements

بومبيو يعلن المشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

الخميس 16/يناير/2020 - 09:37 م
Advertisements
مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
Advertisements
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الخميس، أنه سيشارك في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، الإثنين، أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين يوم 19 يناير الجاري.

ومنذ أبريل الماضي، ينفذ الجيش الليبي عمليات ضد المليشيات الإرهابية القابعة في طرابلس ويترأسها فايز السراج.

وأحرز الجيش الليبي تقدما واسعا وسيطر على مساحات كبيرة في العاصمة؛ ما دفع السراج للجوء لأردوغان لحمايته ومواجهة الجيش الليبي. 

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير أمريكي مايك بومبيو مؤتمر برلين المشاركة الات

أخبار تهمك

باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ يوم

موعد الظهور الأول لـ"بادجي" مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ أقل من ساعة

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ ساعة و 28 دقيقة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعديلات في مواعيد الدوري المصري بعد قرار "كاف"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

بعد وفاة أول حالة بفيروس H1N1.. هذه سبل الوقاية منه

منذ حوالي 21 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا يرفض تدخل أردوغان في ليبيا

"أبو الغيط": حالة التصعيد الخطير في ليبيا تساهم في إذكاء الأوضاع

"حفتر" يطالب بموقف عربي يمنع تركيا من سرقة ثروات الشعب الليبي

غسان سلامة: التدخلات الخارجية تعقد الوضع في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يرفض خطط تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

مسؤول بالاتحاد الأوروبي: نرفض التدخل العسكري التركي في ليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

07:46 ص

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

08:46 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status